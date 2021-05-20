Алиев надеется на тесное сотрудничество с новым правительством Армении после выборов

БАКУ, 20 мая. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил надежду, что новое правительство Армении после досрочных выборов в парламент этой страны будет тесно сотрудничать с Баку.

"Мы надеемся, что новое правительство [Армении] после выборов будет проводить политику более тесного сотрудничества с Азербайджаном, потому что растет наше экономическое взаимодействие, транспортные проекты создают новые возможности. После разрешения нагорно-карабахского конфликта, думаю, все страны региона могут найти новые возможности, новые экономические стимулы, нужно лишь как следует спланировать наши совместные шаги так, чтобы они вели к стабильности, безопасности и экономическому развитию", - отметил Алиев на онлайн-конференции, посвященной развитию и перспективам сотрудничества на Южном Кавказе.

Форум транслируется на канале президента Азербайджана в YouTube.