{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Алиев заявил, что Азербайджан может быть поставщиком энергоресурсов в Армению

Как напомнил президент Азербайджана, "так и было во времена Советского Союза"

БАКУ, 20 мая. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что республика может поставлять энергоресурсы в Армению. Об этом он заявил в четверг на онлайн-конференции, посвященной развитию и перспективам сотрудничества на Южном Кавказе.

"Считаю, что существует большой потенциал для сотрудничества на Южном Кавказе, в сферах, связанных, например, с энергетикой. Потенциально Азербайджан может быть поставщиком энергоресурсов в Армению. Это возможно, так и было во времена Советского Союза", - сказал он.

По словам главы государства, если говорить о развитии на Южном Кавказе, все будет зависеть от политической воли Армении, потому что между Азербайджаном и Грузией налажены многолетние плодотворные, предсказуемые и дружеские отношения. "Сегодня мы реализуем важнейшие для наших стран и народов проекты. Будет ли готова Армения присоединиться к этому формату сотрудничества, я не знаю. Если предположить, что согласится, то да, конечно, это возможно, мы не будем против", - подчеркнул Алиев.

Теги
АзербайджанАрменияГрузияАлиев, Ильхам Гейдар оглы
Палестино-израильский конфликт
Кабинет безопасности Израиля начал обсуждение вопроса об одностороннем прекращении огня
По информации радио Kan, решение должно вступить в силу 21 мая
Кабинет безопасности Израиля начал обсуждение вопроса об одностороннем прекращении огня
Читать полностью