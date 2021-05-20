Алиев заявил, что Азербайджан может быть поставщиком энергоресурсов в Армению

БАКУ, 20 мая. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что республика может поставлять энергоресурсы в Армению. Об этом он заявил в четверг на онлайн-конференции, посвященной развитию и перспективам сотрудничества на Южном Кавказе.

"Считаю, что существует большой потенциал для сотрудничества на Южном Кавказе, в сферах, связанных, например, с энергетикой. Потенциально Азербайджан может быть поставщиком энергоресурсов в Армению. Это возможно, так и было во времена Советского Союза", - сказал он.

По словам главы государства, если говорить о развитии на Южном Кавказе, все будет зависеть от политической воли Армении, потому что между Азербайджаном и Грузией налажены многолетние плодотворные, предсказуемые и дружеские отношения. "Сегодня мы реализуем важнейшие для наших стран и народов проекты. Будет ли готова Армения присоединиться к этому формату сотрудничества, я не знаю. Если предположить, что согласится, то да, конечно, это возможно, мы не будем против", - подчеркнул Алиев.