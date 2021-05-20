Кабинет безопасности Израиля начал обсуждение вопроса об одностороннем прекращении огня

ТАСС, 20 мая. Кабинет безопасности Израиля в четверг вечером собрался на заседание для рассмотрения вопроса об одностороннем прекращении огня в противостоянии с боевиками из сектора Газа. Об этом сообщило израильское государственное радио Kan со ссылкой на источник.

Что известно о ситуации вокруг Восточного Иерусалима

По его информации, одностороннее прекращение огня должно вступить в силу в пятницу. Ранее 13-й канал израильского телевидения сообщил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступит на заседании кабинета безопасности.

Согласно сведениям источников катарского телеканала Al Jazeera, власти Израиля проинформировали египетского посредника о намерении прекратить операцию в секторе Газа. Телеканал отмечает, что правительство Нетаньяху "официально уведомило египетского посредника" о намерении прекратить военную кампанию.

Между тем израильский портал Ynet в связи с возможным решением о прекращении огня сообщил, что военная кампания может быть остановлена уже в четверг или самое позднее - в пятницу.