Палата представителей Конгресса США одобрила выделение $1,9 млрд на охрану Капитолия

ВАШИНГТОН, 20 мая. /ТАСС/. Палата представителей Конгресса США одобрила в четверг с минимальным перевесом голосов законопроект, предусматривающий выделение $1,9 млрд на усиление мер безопасности комплекса Капитолия. Трансляция велась на сайте нижней палаты законодательного органа. За документ проголосовали 213 конгрессменов, против - 212.

В частности, $520 млн предполагается выделить на оплату расходов Национальной гвардии, которая после беспорядков 6 января разместила военнослужащих по периметру прилегающей к комплексу территории. Законопроект теперь должен быть направлен в верхнюю палату, где для его одобрения понадобится как минимум 60 голосов сенаторов. После этого инициатива пойдет на подпись президенту США Джо Байдену. Большинство республиканцев скептически относится к данному документу.

В среду Палата представителей поддержала инициативу о создании независимой двухпартийной комиссии по расследованию беспорядков 6 января. В поддержку документа высказались 252 законодателя, против - 175.

6 января сторонники республиканца Дональда Трампа, являвшегося в то время президентом страны, ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших 3 ноября выборов главы государства, победу на которых одержал демократ Джо Байден. В ходе беспорядков внутри самого здания полиция застрелила манифестантку. Кроме того, были зафиксированы не связанные между собой случаи смерти еще трех человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера. После столкновений также умер сотрудник полиции Капитолия.