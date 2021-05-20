{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Постпред Израиля обвинил на Генассамблее ООН Турцию в разжигании антисемитских настроений

Постпред Израиля при ООН обвинил на Генассамблее ООН Турцию в разжигании антисемитских настроений.

Палестино-израильский конфликт
Кабинет безопасности Израиля начал обсуждение вопроса об одностороннем прекращении огня
По информации радио Kan, решение должно вступить в силу 21 мая
Кабинет безопасности Израиля начал обсуждение вопроса об одностороннем прекращении огня
Читать полностью