ХАМАС назвало поражением для Израиля любое его заявление об одностороннем прекращении огня

КАИР, 20 мая. /ТАСС/. Любое заявление израильских властей об одностороннем прекращении огня означает поражение Израиля. С таким заявлением выступил в четверг официальный представитель контролирующего сектор Газа движения ХАМАС Сами Абу Зухри.

Что известно о ситуации вокруг Восточного Иерусалима

"Любое заявление еврейского государства о прекращении огня в одностороннем порядке представляет собой заявление о его [Израиля] поражении, а мы готовы к любым вариантам", - приводит его слова телеканал Al-Aqsa.

Тем временем, по информации телеканала Sky News Arabia, израильский кабмин в четверг вечером проголосует на заседании за прекращение огня в одностороннем порядке.

В четверг телеканал Al Jazeera со ссылкой на свои источники сообщил, что власти Израиля проинформировали египетского посредника о намерении прекратить операцию в секторе Газа.

Продолжающиеся уже 11-й день израильские удары по сектору Газа унесли жизни 232 палестинцев, свыше 1 700 получили ранения. Еще 29 человек погибли на Западном берегу Иордана в столкновениях с израильскими силовиками.