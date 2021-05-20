Президент Египта обсудил по телефону с Байденом обострение конфликта на Ближнем Востоке

КАИР, 20 мая. /ТАСС/. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси обсудил по телефону со своим американским коллегой Джо Байденом последние события вокруг эскалации палестино-израильского конфликта и пути прекращения насилия в регионе. Об этом сообщила в четверг канцелярия главы арабской республики.

"Президент Абдель Фаттах ас-Сиси принял сегодня телефонный звонок от американского лидера Джо Байдена. В ходе беседы стороны обменялись мнениями о прекращении насилия и эскалации на палестинских территориях в контексте последних событий", - указано в сообщении. Другие подробности разговора пока не приводятся.

Палестинские радикальные группировки в секторе Газа и израильская армия обмениваются ударами с 10 мая. Ракетные обстрелы последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у живущих там арабских семей. По последним данным, с палестинской стороны погибли более 250 человек, с израильской - не менее 12.