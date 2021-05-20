Представитель Израиля не стал слушать главу МИД Палестины на Генассамблее ООН

ООН, 20 мая. /ТАСС/. Постпред Израиля при ООН, посол страны в США Гилад Эрдан покинул зал Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН во время выступления министра иностранных дел Палестины Рияд аль-Малики, передает корреспондент ТАСС из зала заседания.

В своей речи аль-Малики обвинил правительство премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в том, что оно не верит в решение палестино-израильского конфликта на основе существования двух государств и "продолжает политику аннексии, чтобы подорвать это решение". Также он осудил все страны, которые заявляют о праве Израиля на самооборону в условиях обострившегося ближневосточного конфликта.

Во время этого выступления представитель Израиля предпочел покинуть зал заседаний и пообщаться с представителями СМИ у входа.