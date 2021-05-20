ЕС возобновит переговоры с США и "квартетом" с целью ближневосточного урегулирования

ООН, 20 мая. /ТАСС/. Евросоюз возобновит взаимодействие с США и "квартетом" международных посредников по ближневосточному урегулированию (Россия, США, ООН и ЕС). Об этом заявил представитель ЕС при ООН Олаф Скуг, выступая в четверг на внеочередном заседании Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН по эскалации в Израиле и секторе Газа.

"Реальная безопасность Израиля и Палестины требует подлинного политического решения, которое принесет мир. Для достижения этого результата нам необходимо восстановить политический горизонт, изучить возможности для конструктивного возобновления взаимодействия между сторонами, разработать меры укрепления доверия, улучшить условия жизни простых людей и открыть путь к потенциальному возобновлению мирного процесса, - сказал он. - С этой целью ЕС возобновит свое взаимодействие с ключевыми международными партнерами, в том числе с Соединенными Штатами и другими партнерами в регионе, а также с ближневосточным "квартетом".

По его словам, в настоящее время "приоритетом является немедленное прекращение всего насилия и осуществление режима прекращения огня в целях защиты гражданского населения и обеспечения полного гуманитарного доступа в Газу".

Палестинские радикальные группировки в секторе Газа и израильская армия обмениваются ударами с 10 мая. Ракетные обстрелы последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у живущих там арабских семей. Согласно последним данным Минздрава Палестины, число погибших превысило 250, из них 227 - в секторе Газа, в том числе более 60 детей и свыше 30 женщин. С израильской стороны погибли не менее 12 человек.