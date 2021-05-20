Белый дом считает, что РФ несет ответственность за действия хакеров, находящихся в стране

ВАШИНГТОН, 20 мая. /ТАСС/. Власти России не причастны к хакерской атаке на американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline, однако отвечают за действия злоумышленников, находящихся на российской территории. Такое мнение выразила в четверг на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Ей был задан вопрос о том, не были ли президенту США Джо Байдену предоставлены какие-либо разведданные, свидетельствовавшие бы о том, что хакеры действовали по косвенным указаниям российских спецслужб.

"Я думаю, что президент на прошлой неделе четко пояснил, в чем заключается оценка [американских] спецслужб относительно причастности правительства России или же наличия у них информации о взломе. В то же время преступная группа находится на российской территории, и по этой причине они отвечают [за них]", - ответила Псаки.

Как заявлял ранее Байден, американская администрация не считает, что власти России причастны к хакерской атаке на Colonial Pipeline.

Кибератака была осуществлена с применением вируса, попадание которого в компьютерную систему временно блокирует ее работу и шифрует данные до тех пор, пока жертва не выплатит требуемую вымогателями сумму. Взлом парализовал на несколько дней работу системы компании, по трубопроводу которой транспортируется порядка 45% топлива, потребляемого на Восточном побережье США. Colonial Pipeline заплатила хакерам 4,4 млн долларов, чтобы вернуть доступ к своим данным.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков несколько раз подчеркивал, что Россия не имеет к этой кибератаке никакого отношения. Посольство России в США отвергло "безосновательные измышления отдельных журналистов" о возможной причастности Москвы к данной хакерской атаке. Как затем добавил Песков, Россия сожалеет, что "США отказываются от какого-либо сотрудничества" в противодействии киберугрозам.