Спецпредставители РФ и ЕС поддержали шаги по линии ООН по ближневосточному урегулированию

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Спецпредставитель главы МИД РФ по ближневосточному урегулированию Владимир Сафронков и спецпредставитель Евросоюза по этому вопросу Свен Коопманс в телефонном разговоре выразили поддержку посредническим шагам по линии ООН, а также на глобальном и региональном уровнях, предпринимаемым для прекращения конфронтации между Палестиной и Израилем.

"В ходе беседы была подтверждена поддержка Москвы и Брюсселя активным посредническим шагам по линии ООН, а также на глобальном и региональном уровнях, нацеленным на скорейшее прекращение военной конфронтации между палестинцами и израильтянами и защиту гражданского населения в строгом соответствии с положениями международного гуманитарного права", - говорится в распространенном в четверг сообщении МИД РФ.

Сафронков вновь акцентировал внимание на необходимости срочного созыва министерского заседания "ближневосточного квартета" международных посредников (Россия, США, ООН, ЕС), учитывая чрезвычайные обстоятельства в регионе. "Указывалось, что параллельно с интенсивными усилиями по завершению вооруженного противоборства во избежание рецидивов конфликта необходимо работать над открытием политических перспектив урегулирования на базе соответствующих резолюций ООН, а также принципа двух государств - Палестины и Израиля, сосуществующих в мире и безопасности", - говорится в документе.

Палестинские радикальные группировки в секторе Газа и израильская армия обмениваются ударами с 10 мая. Ракетные обстрелы последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у живущих там арабских семей. По последним данным, с палестинской стороны погибли более 250 человек, с израильской - не менее 12.