Правозащитники сообщили, что вдову основателя tut.by поместили под домашний арест

МИНСК, 20 мая. /ТАСС/. Вдова основателя белорусского портала tut.by Юрия Зиссера Юлия Чернявская находится под домашним арестом. Об этом со ссылкой на редакцию портала сообщил в четверг правозащитный центр "Весна", который не зарегистрирован властями Белоруссии.

"Юлия Чернявская находится дома под домашним арестом. У нее все в порядке, она благодарит за поддержку. Адвокат Юлии - под подпиской о неразглашении", - говорится в сообщении.

В четверг Департамент финансовых расследований (ДФР) Комитета государственного контроля Белоруссии проводил следственные действия с Чернявской. С 18 мая она перестала выходить на связь с близкими, в этом день прошли обыски в офисе tut.by, задержания топ-менеджеров и сотрудников компании. Ее родственники направили запрос в Комитет госбезопасности Белоруссии с просьбой сообщить, задержана ли она.

Во вторник ДФР Комитета государственного контроля Белоруссии сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц ООО "Тут Бай Медиа" по признакам преступления, связанного с уклонением от уплаты налогов и сборов. На основании уведомления Генпрокуратуры министерство информации республики приняло решение об ограничении доступа к интернет-ресурсу tut.by и его копиям в связи с "многочисленными фактами нарушений закона о СМИ в части размещения запрещенной информации в ряде публикаций". В центральном офисе компании, а также в ее региональных представительствах прошли обыски.

В конце 2020 года Экономический суд Минска лишил портал tut.by статуса средства массовой информации, удовлетворив соответствующее ходатайство Министерства информации Белоруссии. Тогда в редакции tut.by заявили, что портал продолжит работать как интернет-ресурс. При этом журналисты портала потеряли право обращаться в госорганы за получением официальной информации и не могут освещать массовые мероприятия.