Китай призвал международное сообщество не допустить гуманитарной катастрофы в секторе Газа

ООН, 20 мая. /ТАСС/. Международное сообщество должно принять меры по недопущению гуманитарной катастрофа в секторе Газа в условиях обострения конфликта между Палестиной и Израилем. Об этом в четверг заявил постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь, выступая на специальном заседании Генеральной Ассамблеи ООН по эскалации в Израиле и секторе Газа.

"Необходимо принять жесткие меры по недопущению гуманитарной катастрофы, совместное влияние военного конфликта, пандемии и блокады обострило неустойчивую гуманитарную обстановку в секторе Газа, которая характеризуется перебоями в электроснабжении, нехваткой медикаментов, вынужденным перемещением населения и другими проблемами", - отметил постпред КНР. "Китай призывает стороны конфликта соблюдать международное гуманитарное право, не допускать нападений на гражданские объекты, включая школы и больницы, остановить военные действия в гражданских районах", - добавил он.

Чжан Цзюнь также заявил, что "Израилю необходимо незамедлительно снять блокаду с Газы и упростить поставки гуманитарной помощи на эту территорию". "Конфликт привел к разрушению многих домов гражданского населения в анклаве. Международное сообщество должно оказать Газе помощь в восстановлении и освободить от тягот местное население", - сказал представитель КНР.

Палестинские радикальные группировки в секторе Газа и израильская армия обмениваются ударами с 10 мая. Ракетные обстрелы последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у живущих там арабских семей. По последним данным, с палестинской стороны погибли более 250 человек, с израильской - не менее 12.