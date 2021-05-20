Постпред Израиля в ООН сравнил операцию против ХАМАС с борьбой против Гитлера

ООН, 20 мая. /ТАСС/. Постпред Израиля при ООН, посол Израиля в США Гилад Эрдан сравнил израильскую операцию против ХАМАС с боевыми действиями союзников во Второй мировой войне, отметив, что тогда их никто не осуждал за большое число жертв и недостаточную сдержанность.

"Я слышал в этом зале голоса, обвиняющие Израиль в непропорциональном ответе из-за разного числа жертв среди израильтян и палестинцев, - сказал он, выступая в четверг на специальном заседании Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН по эскалации в Израиле и секторе Газа. - Что ж, если бы Генеральная Ассамблея ООН существовала во времена нацизма, провела бы она специальную сессию, осуждающую союзников за непропорциональный ответ и большое число человеческих жертв? Призвала бы она их к сдержанности перед лицом Гитлера, нацистских армий и их сообщников? Я так не думаю".

Во время эмоционального выступления израильский дипломат продемонстрировал плакат с эмблемой ХАМАС с фразой: "Израиль будет существовать до тех пор, пока не будет уничтожен исламом, как было всегда". Постпред Израиля подчеркнул, что его народу говорить с теми, кто придерживается таких позиций, не о чем.

Также он обвинил выступавших против действий Израиля членов Генеральной Ассамблеи в том, что их позиция способствует сохранению ХАМАС у власти в секторе Газа и отдаляет тем самым достижение мира. Он также обвинил ГА в предвзятой позиции по отношению к Израилю.

"Все мы знаем, что ООН работает медленно, очень-очень медленно. Генеральной Ассамблее потребовалось несколько месяцев, чтобы провести дискуссию по борьбе с коронавирусом, от которого погибли миллионы по всему миру. Но когда речь зашла о том, чтобы осудить Израиль и дать свободу действий террористам, вам потребовалось только 11 дней. Какой позор!" - сказал Эрдан.