Источник: перемирие между Израилем и ХАМАС может начаться в первые часы 21 мая

КАИР, 20 мая. /ТАСС/. Режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа может начаться в первые часы пятницы при условии одобрения этого обеими сторонами. Об этом заявил ТАСС дипломатический источник в Египте, выступающем посредником в урегулировании конфликта.

"Прекращение огня может вступить в силу в первые часы пятницы после одобрения этой инициативы правительством Израиля и палестинскими фракциями", - сказал он. По словам собеседника агентства, "после прекращения огня при поддержке крупных международных держав будет согласовано всеобъемлющее соглашение о деэскалации напряженности". "Будут обсуждаться пути устранения первопричин проблемы и возобновления палестино-израильских переговоров по окончательному урегулированию, а также усилия по восстановлению сектора Газа", - добавил он.

Израильское государственное радио Kan сообщило, что узкий военно-политический кабинет Израиля одобрил одностороннее прекращение огня и уведомит об этом Египет. По информации телестанции Sky News Arabia, движение ХАМАС также согласилось на перемирие с Израилем при посредничестве Каира.