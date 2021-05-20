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Палестино-израильский конфликт
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Источник: перемирие между Израилем и ХАМАС может начаться в первые часы 21 мая

Прекращение огня может вступить в силу после одобрения этой инициативы израильским правительством и палестинскими фракциями
© AP Photo/Hatem Moussa

КАИР, 20 мая. /ТАСС/. Режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа может начаться в первые часы пятницы при условии одобрения этого обеими сторонами. Об этом заявил ТАСС дипломатический источник в Египте, выступающем посредником в урегулировании конфликта.

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"Прекращение огня может вступить в силу в первые часы пятницы после одобрения этой инициативы правительством Израиля и палестинскими фракциями", - сказал он. По словам собеседника агентства, "после прекращения огня при поддержке крупных международных держав будет согласовано всеобъемлющее соглашение о деэскалации напряженности". "Будут обсуждаться пути устранения первопричин проблемы и возобновления палестино-израильских переговоров по окончательному урегулированию, а также усилия по восстановлению сектора Газа", - добавил он.

Израильское государственное радио Kan сообщило, что узкий военно-политический кабинет Израиля одобрил одностороннее прекращение огня и уведомит об этом Египет. По информации телестанции Sky News Arabia, движение ХАМАС также согласилось на перемирие с Израилем при посредничестве Каира.

 

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