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Палестино-израильский конфликт
Обновлено 

Кабинет безопасности Израиля одобрил одностороннее прекращение огня с Газой

Представитель ХАМАС подтвердил "взаимное и одновременное" прекращение огня в 02:00 21 мая, сообщает Reuters
Разрушенное здание в секторе Газа AP photo/Adel Hana
Описание
Разрушенное здание в секторе Газа
© AP photo/Adel Hana

ТАСС, 20 мая. Кабинет безопасности Израиля одобрил одностроннее прекращение огня с контролирующим сектор Газа палестинским движением ХАМАС. Об этом сообщил в четверг 7-й канал израильского телевидения.

По его информации, решение было принято большинством голосов.

Как сообщил телеканал Al Arabiya, режим прекращения огня предварительно вступит в силу в 02:00 21 мая.

Между тем, как сообщают арабские СМИ, в эти часы продолжается интенсивный обмен ракетными ударами между сторонами конфликта.

По данным Reuters, представитель ХАМАС подтвердил "взаимное и одновременное" прекращение огня с Израилем в 02:00 мск пятницы.

Теги
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
Палестино-израильский конфликт
Источник: перемирие между Израилем и ХАМАС может начаться в первые часы 21 мая
Прекращение огня может вступить в силу после одобрения этой инициативы израильским правительством и палестинскими фракциями
Источник: перемирие между Израилем и ХАМАС может начаться в первые часы 21 мая
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