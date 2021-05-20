Кабинет безопасности Израиля одобрил одностороннее прекращение огня с Газой

ТАСС, 20 мая. Кабинет безопасности Израиля одобрил одностроннее прекращение огня с контролирующим сектор Газа палестинским движением ХАМАС. Об этом сообщил в четверг 7-й канал израильского телевидения.

По его информации, решение было принято большинством голосов.

Как сообщил телеканал Al Arabiya, режим прекращения огня предварительно вступит в силу в 02:00 21 мая.

Между тем, как сообщают арабские СМИ, в эти часы продолжается интенсивный обмен ракетными ударами между сторонами конфликта.

По данным Reuters, представитель ХАМАС подтвердил "взаимное и одновременное" прекращение огня с Израилем в 02:00 мск пятницы.