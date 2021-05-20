Сенатор Сандерс внес в Конгресс резолюцию против продажи оружия Израилю на $735 млн

ВАШИНГТОН, 20 мая. /ТАСС/. Сенатор от Вермонта Берни Сандерс представил в четверг резолюцию, которая направлена против продажи Израилю высокоточных вооружений на $735 млн. Вместе с тем документ не имеет обязательной силы.

"В тот момент, когда произведенные в США бомбы разрушают сектор Газа, убивают женщин и детей, мы не можем просто позволить пройти очередному крупному пакету вооружений даже без обсуждений в Конгрессе", - цитирует законодателя агентство Reuters.

Американская администрация уведомила Конгресс об оружейной сделке 5 мая, то есть за несколько дней до начала обмена ракетными ударами между израильской армией и палестинскими группировками. При этом демократы и республиканцы в комитетах по иностранным делам обеих палат законодательного органа поддержали сделку.

По мнению старшего республиканца комитета по иностранным делам Сената Конгресса Джима Риша (от штата Айдахо), резолюция не пройдет.

Представитель контролирующего сектор Газа палестинского движения ХАМАС подтвердил агентству, что режим прекращения огня с Израилем вступит в силу в 02:00 мск пятницы.