Администрация США проведет брифинг для сенаторов по ситуации с "Северным потоком - 2"

ВАШИНГТОН, 20 мая. /ТАСС/. Представители американской администрации проведут 24 мая специальный брифинг для комитета по иностранным делам Сената Конгресса США по ситуации с санкциями в отношении трубопровода "Северный поток - 2". Об этом сообщает в четверг агентство Reuters.

"Они придут сюда и выступят перед комитетом", - приводит агентство слова сенатора Джима Риша (от штата Айдахо), который является старшим республиканцев в комитете. По его словам, ожидается также, что вопросы по поводу политики Вашингтона в отношении "Северного потока - 2" будут заданы госсекретарю Энтони Блинкену, который, как ожидается, выступит на отдельных слушаниях 25 мая.

Вечером 19 мая Блинкен подтвердил, что Соединенные Штаты отказались от введения санкций в отношении оператора "Северного потока - 2" - компании Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига. По словам Блинкена, это решение отвечает американским национальным интересам. При этом санкции все же будут введены в отношении четырех судов и пяти организаций, а также одного физического лица, вовлеченных в строительство газопровода.

Вашингтон открыто выступает против строительства и прилагает активные усилия, нацеленные на блокирование этого проекта. Кроме того, многие эксперты указывают, что США хотят поставлять в Европу больше собственного сжиженного газа, который значительно дороже российского трубопроводного. Принятое в США в минувшие несколько лет законодательство предусматривает возможность применения односторонних ограничительных мер среди прочего в отношении фирм, участвующих в реализации проекта "Северный поток - 2".