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Жителям Израиля в приграничных с Газой районах предписано оставаться в укрытиях

Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху ранее подтвердила информацию о перемирии с контролирующим сектор движением ХАМАС

ТАСС, 21 мая. Жителям израильских населенных пунктов, находящихся на расстоянии менее семи километров от границы с сектором Газа, предписано оставаться в укрытиях. Об этом сообщило в четверг государственное израильское радио Kan со ссылкой на Армию обороны страны.

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"Жителям районов, которые находятся на расстоянии до 7 км от сектора Газа, предписано оставаться в своих убежищах до уведомления", - приводит радиостанция заявление армейской пресс-службы.

Ранее канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердила информацию о перемирии с контролирующим сектор Газа движением ХАМАС. Как сообщал ряд СМИ, режим прекращения огня между палестинскими группировками в секторе Газа и Израилем предварительно вступит в силу в 02:00 мск 21 мая.

Действующие в Газе группировки и израильская армия обмениваются ударами с 10 мая. Ракетные обстрелы последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у живущих там арабских семей. За это время радикалы выпустили по территории еврейского государства свыше 4 тыс. ракет, в ответ израильские военные подвергли бомбардировкам сотни целей в анклаве. Согласно последним данным Минздрава сектора, число погибших в Газе палестинцев достигло 232, 1 900 человек получили ранения. С израильской стороны погибли не менее 12 человек.

Теги
ПалестинаИзраильНетаньяху, Биньямин
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