Представители Госдепа и властей Тайваня обсудили борьбу с коррупцией

ВАШИНГТОН, 21 мая. /ТАСС/. Представители Госдепартамента и властей провинции Тайвань в четверг в рамках международной инициативы "Партнерство - Открытое правительство" обсудили борьбу с коррупцией. Об этом говорится в распространенном заявлении американского внешнеполитического ведомства.

Темой консультаций стали "усилия Тайваня по поиску решений в области государственного управления и поддержке антикоррупционных усилий во всем мире". Представители Госдепартамента и властей Тайваня "обсудили, как технологии могут привести к созданию более свободного и открытого общества, подчеркнули роль технологий в поддержке информационной прозрачности, углублении сотрудничества государственного и частного секторов и укреплении гражданского общества, а также то, как пандемия повлияла на усилия по обеспечению прозрачности" в обществе, отмечается в документе.

В последнее время Белый дом на фоне обострения отношений с Пекином еще больше активизировал контакты с Тайванем, который рассматривается КНР и подавляющим большинством стран мира как неотъемлемая часть территории Китая. Соединенные Штаты разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и установили их с КНР. Несмотря на признание политики "одного Китая", Вашингтон продолжает поддерживать контакты с тайбэйской администрацией и поставляет острову вооружения, что вызывает протесты у Пекина.

Тайвань управляется самостоятельно с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпевших поражение в гражданской войне. С тех пор этот самый большой китайский остров находится под управлением собственной администрации, сохраняя флаг, валюту и некоторые другие атрибуты бывшей Китайской Республики.