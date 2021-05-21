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СМИ: Байден может выдвинуть бывшего первого замгоссекретаря на пост посла в Израиле

По данным портала Axios, помимо Томаса Найдса на должность главы диппредставительства рассматривают также бывшего конгрессмена Роберта Векслера, но окончательного решения еще не приняли

ВАШИНГТОН, 21 мая. /ТАСС/. Президент США Джо Байден, как ожидается, сделает выбор в пользу бывшего первого замгоссекретаря Томаса Найдса при выдвижении кандидатуры на пост посла в Израиле. Об этом сообщил в четверг новостной портал Axios со ссылкой на источник.

На должность главы диппредставительства рассматривается также бывший конгрессмен Роберт Векслер, однако окончательного решения еще не принято.

Вместе с тем, отмечает портал, госсекретарь США Энтони Блинкен рассматривает возможность направления экс-спецпредставителя по Сирии Майкла Ратни в качестве временного поверенного в еврейском государстве. Ратни должен прибыть в Израиль 1 июня.

Теги
СШАИзраильБайден, Джозеф (Джо)
Палестино-израильский конфликт
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