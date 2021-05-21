Эксперт считает, что Россия и США настраиваются на продуктивный диалог

ВАШИНГТОН, 21 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен сигнализировали на встрече в Рейкьявике, что Москва и Вашингтон настраиваются на продуктивный диалог по вопросам, представляющим взаимный интерес. Такое мнение выразил в четверг директор вашингтонского Института перспективных российских исследований имени Джорджа Кеннана Мэтью Рожански, комментируя по просьбе корреспондента ТАСС переговоры Лаврова и Блинкена в Рейкьявике на полях Арктического совета.

"Встреча была важна по нескольким причинам. Во-первых, Арктический совет является важным форумом и продолжит быть важным [форумом], на повестке дня которого находятся вопросы, относящиеся к изменению климата, энергетике, безопасности, коренным народностям и т. д. Во-вторых, это был первый шанс встретиться для двух опытных дипломатов с момента прихода к власти администрации [Джо] Байдена", - сказал американский эксперт.

"Несмотря на многие явные разногласия, они [Лавров и Блинкен], как представляется, готовы к продуктивному диалогу по вопросам, по которым интересы [России и США] являются совместимыми", - убежден Рожански. Как он указал, "среди упомянутых [Лавровым и Блинкеном вопросов такого рода] были Афганистан, стратегическая стабильность, ограничение ядерных программ Ирана и КНДР".

С прицелом на саммит

Политолог подчеркнул, что консультации глав внешнеполитических ведомств были важны еще и в плане организации возможной личной встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

"Наконец, эта встреча была частью более широкого диалога высокого уровня между Вашингтоном и Москвой, включающего переговоры между помощниками по национальной безопасности (секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым и помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном). И встреча [Лаврова и Блинкена] может способствовать пониманию того, в чем заключаются ожидания в преддверии [вероятного] саммита президентов двух стран в середине июня", - отметил Рожански.

По его словам, "президент Байден ясно и последовательно возражает против политики президента Путина в ряде сфер, таких как Украина, [предполагаемое] вмешательство в предыдущие американские выборы, отношение к российской политической оппозиции, особенно к Алексею Навальному".

"Однако он [Байден] также заявляет, что хочет нащупать почву для более стабильных и предсказуемых отношений, делает шаги, которые характеризуют в качестве направленных на деэскалацию [напряженности в отношениях Москвы и Вашингтона], в надежде на взаимность российской стороны", - полагает руководитель Института имени Кеннана.

В апреле против Рожански, обвиненного анонимами в вашингтонском истеблишменте в излишних симпатиях к Москве, развернули в ряде американских средств массовой информации кампанию травли, которая была призвана не допустить его назначения на должность старшего директора по России в Совете национальной безопасности Белого дома. Такие усилия увенчались успехом: администрация США отказалась от этого кадрового назначения. Десятки американских политологов выразили публичный протест против произошедшего. В поддержку Рожански представителями экспертного сообщества США были в том числе подписаны открытые письма, опубликованы статьи.

Возможные сроки встречи

Как уточнил ранее Байден, он рассчитывает на встречу с Путиным в увязке со своей поездкой в Европу в июне.

Лидеры России и США провели 13 апреля второй телефонный разговор с момента вступления Байдена в должность американского президента. Как сообщили тогда в Кремле, главы государств обстоятельно обсудили состояние двусторонних отношений и ряд международных вопросов. В Белом доме заявили, что Байден предложил Путину в ближайшие месяцы провести встречу в третьей стране.

Впоследствии глава администрации США пояснил, что предложил встретиться летом в Европе. Байден в середине июня будет находиться в Европе для участия в саммитах Группы семи и НАТО. Встреча "семерки" на высшем уровне состоится 11-13 июня в курортном городке Карбис-Бэй на атлантическом побережье полуострова Корнуолл в Великобритании, а совещание Организации Североатлантического договора - 14 июня в столице Бельгии.