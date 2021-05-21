Председатель ГА ООН: создание сил для защиты палестинцев возможно с согласия сторон

ООН, 21 мая. /ТАСС/. Создание международных сил для защиты палестинцев возможно только с согласия сторон конфликта. Об этом заявил в четверг журналистам председатель 75-й сессии ГА ООН Волкан Бозкыр.

"Я не знаю, будет это решением или нет. Но ООН работает в соответствии с пожеланиями и просьбами стран-членов. Чтобы сделать этот шаг, надо сначала посмотреть, есть ли соответствующий запрос с их стороны. Если мы сделаем это сами, это не сработает", - сказал он.

"Так что мы посмотрим на это, готовы ли к этому израильтяне и палестинцы, поможет ли это или приведет к ухудшению ситуации", - добавил Бозкыр.

На прошлой неделе Турция выступила за создание международных сил для обеспечения физической защиты палестинских мирных граждан на фоне обострения обстановки вокруг сектора Газа.