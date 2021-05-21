СМИ: один человек ранен при обстреле граничащего с сектором Газа района Израиля

ТАСС, 21 мая. Один человек пострадал в результате падения ракеты, запущенной из сектора Газа, на один из южных приграничных районов Израиля. Об этом сообщило в пятницу государственное израильское радио Kan .

По его информации, снаряд упал на жилой дом в прилегающем к сектору Газа региональном совете Эшколь на юге Израиля. Другие подробности случившегося пока не приводятся.

Ранее канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердила информацию о перемирии с контролирующим сектор Газа движением ХАМАС. Как сообщал ряд СМИ, режим прекращения огня между палестинскими группировками в секторе Газа и Израилем предварительно вступит в силу в 02:00 мск 21 мая.

Действующие в Газе группировки и израильская армия обмениваются ударами с 10 мая. Ракетные обстрелы последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у живущих там арабских семей. За это время радикалы выпустили по территории еврейского государства свыше 4 тыс. ракет, в ответ израильские военные подвергли бомбардировкам сотни целей в анклаве. Согласно последним данным Минздрава сектора, число погибших в Газе палестинцев достигло 232, 1 900 человек получили ранения. С израильской стороны погибли не менее 12 человек.