Байден заявил, что США пытаются не допустить затяжного витка конфликта на Ближнем Востоке

ВАШИНГТОН, 21 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты пытаются не допустить того, чтобы нынешний виток кровопролития на Ближнем Востоке был затяжным, как это имело место в предыдущие годы. Об этом заявил в четверг президент США Джо Байден, выступая в Белом доме с кратким заявлением по ситуации в зоне конфликта на Ближнем Востоке.

"Мы проводили интенсивные дискуссии на высоком уровне <...> с Египтом, палестинскими властями и другими странами Ближнего Востока с целью избежать того затяжного конфликта, свидетелями которого мы были в предыдущие годы, когда начинались боевые действия", - сказал американский лидер.

Байден заявил, что США привержены работе с ООН и другими международными игроками в плане предоставления гуманитарной помощи населению сектора Газа и восстановления анклава.

"США привержены работе с ООН, мы остаемся привержены работе с ООН и другими международными игроками по обеспечению оперативного гуманитарного содействия и направлению международной помощи населению сектора Газа, а также по восстановлению [анклава]", - сказал он.

По словам Байдена, США считают, что в настоящее время имеется "подлинная благоприятная возможность" урегулирования палестино-израильского конфликта, и Вашингтон намерен прилагать все силы к решению этой задачи.

"Я считаю, что палестинцы и израильтяне одинаково заслуживают того, чтобы жить в безопасности, в равной степени наслаждаться свободой, [экономическим] процветанием и демократией. Моя администрация продолжит заниматься тихой неустанной дипломатией ради достижения таких целей. Я считаю, что у нас есть подлинная благоприятная возможность добиться прогресса. И я привержен работе в этом направлении", - сказал американский лидер.

Ранее канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщила, что израильские власти согласились без каких-либо условий принять египетское предложение о двустороннем прекращении огня с радикальными палестинскими группировками в секторе Газа. Режим прекращения огня должен вступить в силу в 02:00 мск 21 мая.

Действующие в Газе группировки и израильская армия обмениваются ударами с 10 мая. Ракетные обстрелы последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у живущих там арабских семей. За это время радикалы выпустили по территории еврейского государства свыше 4 тыс. ракет, в ответ израильские военные подвергли бомбардировкам сотни целей в анклаве. Согласно последним данным Минздрава сектора, число погибших в Газе палестинцев достигло 232, 1 900 человек получили ранения. С израильской стороны погибли не менее 12 человек.