Армия Израиля сообщила за 12 минут до начала перемирия о новых обстрелах из сектора Газа

ТАСС, 21 мая. Армия обороны Израиля за 12 минут до вступившего в силу в пятницу в 02:00 мск перемирия с радикальными палестинскими группировками из сектора Газа сообщила о новых обстрелах южных районов страны из прибрежного анклава.

"Еще большее количество ракет запускается сейчас по южному Израилю из Газы. Важное напоминание: с прошлого понедельника террористы из Газы выпустили по Израилю более 4 340 ракет", - отмечалось в сообщении армейской пресс-службы в Twitter, опубликованном в 01:48 мск.

Ранее газета The Times of Israel сообщила, что сирены воздушной тревоги сработали в ночь на пятницу в расположенном близ границы с сектором Газа кибуце (поселении) Кфар-Аза в Израиле.

Помимо этого, как информирует армейское радио Galei Zahal, сирены в настоящий момент также звучат в израильских приграничных поселках Нирим и Нир-Оз.

Незадолго до этого государственное израильское радио Kan сообщило о том, что один человек пострадал в результате падения ракеты, запущенной из сектора Газа, на жилой дом в прилегающем к прибрежному анклаву региональном совете Эшколь на юге Израиля.

Ранее канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщила, что израильские власти согласились без каких-либо условий принять египетское предложение о двустороннем прекращении огня с радикальными палестинскими группировками в секторе Газа. Режим прекращения огня должен вступить в силу в 02:00 мск 21 мая.

Действующие в Газе группировки и израильская армия обмениваются ударами с 10 мая. Ракетные обстрелы последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у живущих там арабских семей. За это время радикалы выпустили по территории еврейского государства свыше 4 тыс. ракет, в ответ израильские военные подвергли бомбардировкам сотни целей в анклаве. Согласно последним данным Минздрава сектора, число погибших в Газе палестинцев достигло 232, 1 900 человек получили ранения. С израильской стороны погибли не менее 12 человек.