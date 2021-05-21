Генсек ООН заявил о необходимости перезапустить мирный процесс по Ближнему Востоку

ООН, 21 мая. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает необходимым после установления перемирия в палестино-израильском конфликте перезапустить мирный процесс по Ближнему Востоку. Об этом он заявил в четверг, выступая перед журналистами.

"Я считаю крайне важным установление режима прекращения огня. Я также считаю крайне важным иметь надежную программу предоставления гуманитарной помощи и восстановления Газы, - сказал генсек ООН. - Я также считаю, что очень важно оживить, перезапустить мирный процесс, чтобы достичь решения о сосуществовании двух государств".

Гутерриш приветствовал договоренность о прекращении огня между Израилем и радикальными палестинскими группировками в секторе Газа, выразив надежду на то, что все стороны будут соблюдать ее.

"После 11 дней кровопролитных военных действий я приветствую прекращение огня между сектором Газа и Израилем, - отметил он. - Я призываю все стороны соблюдать режим прекращения огня". Генсек выразил соболезнования родственникам и близким погибших.

Режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа вступил в силу в пятницу в два часа ночи по палестинскому и израильскому времени (совпадает с московским).

Действующие в Газе группировки и израильская армия обменивались ударами с 10 мая. Ракетные обстрелы последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у живущих там арабских семей. За это время радикалы выпустили по территории еврейского государства свыше 4 тыс. ракет, в ответ израильские военные подвергли бомбардировкам сотни целей в анклаве. Согласно последним данным Минздрава сектора, число погибших в Газе палестинцев достигло 232, 1 900 человек получили ранения. С израильской стороны погибли не менее 12 человек.