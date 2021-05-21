Полиция на Таймс-сквер оттеснила участников митинга в поддержку Палестины

НЬЮ-ЙОРК, 21 мая. /ТАСС/. Полиция Нью-Йорка оттеснила в четверг участников проходящего на Таймс-сквер митинга в поддержку Палестины после того, как между ними и участниками акции в поддержку Израиля едва не произошли столкновения. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Вечером на Таймс-сквер проходили одновременно два митинга - сторонников Палестины и сторонников Израиля. В них участвовали по несколько десятков человек. На место для обеспечения порядка прибыла полиция. В какой-то момент лозунги переросли во взаимные оскорбления, стороны стали кидать друг в друга пластиковые бутылки. Полиция перешла к действиям, выстроившись в цепь и оттеснив палестинцев в другой конец площади. По крайней мере один человек был задержан.

Ранее в пятницу в 02:00 по палестинскому и израильскому времени (совпадает с московским) вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа.

Действующие в Газе группировки и израильская армия обменивались ударами с 10 мая. Ракетные обстрелы последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у живущих там арабских семей. За это время радикалы выпустили по территории еврейского государства свыше 4 тыс. ракет, в ответ израильские военные подвергли бомбардировкам сотни целей в анклаве. Согласно последним данным Минздрава сектора, число погибших в Газе палестинцев достигло 232, 1 900 человек получили ранения. С израильской стороны погибли не менее 12 человек.