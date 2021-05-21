Главы МИД Канады и России обсудили в Рейкьявике Арктику, Нагорный Карабах и Венесуэлу

ОТТАВА, 21 мая. /ТАСС/. Глава МИД Канады Марк Гарно и министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудили в Рейкьявике ситуацию в Арктике, Венесуэле и Нагорном Карабахе. Об этом в четверг говорится в заявлении канадского МИД по итогам завершившейся министерской встречи Арктического совета (АС).

"Министр Гарно подтвердил, что Канада твердо поддерживает работу Арктического совета и продолжит сотрудничать со всеми арктическими государствами и постоянными участниками [АС] из числа коренных народов ради продвижения устойчивого экономического, социального и культурного развития, а также ради инициатив по охране окружающей среды <...> в арктическом регионе", - указали в ведомстве.

По информации канадского МИД, Гарно и Лавров также обсудили ситуацию в Венесуэле и Нагорном Карабахе. "Гарно вновь повторил, что Канада призывает Армению и Азербайджан снизить напряженность", - говорится в заявлении.

Кроме того, Гарно высказал Лаврову известную позицию Оттавы по Крыму, выразил озабоченность в связи с недавними перемещениями российских войск вдоль украинской границы, а также призвал Москву освободить осужденного Алексея Навального.

Ранее МИД РФ сообщил, что Лавров и Гарно обсудили сотрудничество в Арктике и на Севере, а также состояние и перспективы двусторонних отношений. Данная встреча стала первым очным контактом министров с момента вступления Гарно в эту должность в январе этого года.