Блинкен намерен в ближайшие дни отправиться на Ближний Восток

ВАШИНГТОН, 21 мая. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен планирует отправиться в ближайшие дни на Ближний Восток, где проведет переговоры с главами МИД Израиля, Палестины и других стран. Об этом говорится в распространенном в четверг письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса по итогам телефонных переговоров госсекретаря США с министром иностранных дел Израиля Габи Ашкенази.

"Министр иностранных дел приветствовал запланированную поездку госсекретаря Блинкена в регион, где госсекретарь встретится с израильскими, палестинскими и региональными коллегами в ближайшие дни, чтобы обсудить усилия по восстановлению и совместной работе с целью построить лучшее будущее для израильтян и палестинцев", - отметил дипломат.

Прайс рассказал, что главы внешнеполитических ведомств США и Израиля в четверг два раза провели беседу по телефону. Они "выразили признательность Египту за его посреднические усилия, и госсекретарь отметил, что он будет продолжать поддерживать тесные контакты со своим египетским коллегой и другими заинтересованными сторонами в регионе". "В ближайшие дни я отправлюсь в регион и с нетерпением жду встречи с министрами иностранных дел и другими израильскими, палестинскими и региональными лидерами", - подчеркнул Блинкен в Twitter.

На пресс-конференции в Гренландии ранее руководитель Госдепартамента заявил, что готов в любое время поехать на Ближний Восток, если это "будет способствовать прекращению насилия".

В пятницу в 02:00 по палестинскому и израильскому времени (совпадает с московским) вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа.

Действующие в Газе группировки и израильская армия обменивались ударами с 10 мая. Ракетные обстрелы последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у живущих там арабских семей. За это время радикалы выпустили по территории еврейского государства свыше 4 тыс. ракет, в ответ израильские военные подвергли бомбардировкам сотни целей в анклаве. Согласно последним данным Минздрава сектора, число погибших в Газе палестинцев достигло 232, 1 900 человек получили ранения. С израильской стороны погибли не менее 12 человек.