Япония еще на год продлила пребывание своих офицеров в штабе Миссии ООН в Южном Судане

ТОКИО, 21 мая. /ТАСС/. Японское правительство приняло решение еще на один год продлить пребывание офицеров Сил самообороны Японии в штабе Миссии ООН в Южном Судане (МООНЮС). Об этом в пятницу сообщило японское общественное телевидение.

Полномочия офицеров продлены до 31 мая следующего года. В настоящее время в Южном Судане находятся четыре представителя Сил самообороны. Это специалисты в области инженерии, логистики, разведки и проведения воздушных операций.

Правительство Японии приняло решение об отправке инженерных подразделений Сил самообороны в Южный Судан после получения соответствующего запроса от ООН в ноябре 2011 года. В составе миротворческой миссии около 350 бойцов занимались сооружением мостов и строительством дорог в районе Джубы. В 2017 году Япония прекратила полномочия миссии и оставила в штабе только офицеров Сил самообороны.

После того, как в сентябре 2018 года президент Южного Судана Салва Киир и лидер вооруженных повстанцев Риек Машар подписали мирное соглашение, межобщинное насилие в стране значительно сократилось. Однако затянувшийся процесс создания переходного правительства Южного Судана, предусмотренного этим соглашением, привел сейчас к росту столкновений в различных частях страны.