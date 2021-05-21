Эксперт: встреча Лаврова и Блинкена прошла на высоком профессиональном уровне

ВАШИНГТОН, 21 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена в Рейкьявике прошли на высоком профессиональном уровне. Такую оценку этой встрече глав внешнеполитических ведомств России и США дала бывший первый заместитель генерального секретаря Организации Североатлантического договора (НАТО) Роуз Готтемюллер.

"Казалось, что встреча была проведена высококвалифицированным и эффективным образом. Каждый смог затронуть те пункты, которые ему было необходимо изложить", - сказала в четверг корреспонденту ТАСС Готтемюллер, комментируя консультации Лаврова и Блинкена в Рейкьявике.

Она также акцентировала внимание на том, что атмосфера на встрече ощутимо контрастировала с той, которая наблюдалась при первом очном контакте высокого уровня между нынешней администрацией США и правительством Китая. Те переговоры прошли в марте в Анкоридже и характеризовались резкими публичными разногласиями между американскими и китайскими должностными лицами, обменом упреками и обвинениями. Участие в той встрече в штате Аляска приняли Блинкен, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, министр иностранных дел, член Госсовета КНР Ван И и член Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая (КПК), глава канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи. Как выразилась по этому поводу Готтемюллер, "музыкальное сопровождение" было лучше, чем при предыдущей арктической встрече у госсекретаря Блинкена - с китайским коллегой".

Пост заместителя генсека Североатлантического альянса она занимала в 2016-2019 годах. До этого (в 2012-2016 годах) Готтемюллер являлась заместителем госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности. Она возглавляла команду американских переговорщиков, которые вместе с российскими коллегами выработали Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. В последнее время отставной дипломат преподает и занимается научно-исследовательской деятельностью в Стэнфордском университете (штат Калифорния).