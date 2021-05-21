Президент Южной Кореи подтвердил приверженность военно-политическому союзу с США

СЕУЛ, 21 мая. /ТАСС/. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин подтвердил приверженность военно-политическому союзу с США в ходе посещения Капитолия, где он в четверг встретился со спикером Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси и другими парламентскими лидерами. Об этом сообщил в пятницу в Сеуле представитель администрации главы южнокорейского государства.

Мун Чжэ Ин охарактеризовал южнокорейско-американский альянс как "образцовый", пообещав, что Сеул "продолжит следовать тем же путем". Он призвал приложить совместные усилия для достижения полной денуклеаризации Корейского полуострова и установления постоянного мира в регионе. Кроме того, отметил президент, важнейшими являются задачи преодоления связанного с пандемией кризиса, реорганизации глобальных торговых цепочек и реагирования на вызовы, которые представляет изменение климата.

Пелоси в свою очередь выразила надежду на скорейшее возобновление обменов между Южной Кореей и КНДР и указала на историческую проблему сексуального рабства в годы Второй мировой войны, которая до сих пор остается камнем преткновения в отношениях Сеула и Токио. Пелоси отметила, что этот вопрос требует "справедливого" решения.

Она также указала на важность "солидарности и сотрудничества", поддержания трансграничных связей и диалога для того, чтобы преодолеть пандемию и заложить фундамент для лучшего будущего. "Южнокорейско-американский союз, укреплявшийся на протяжении 70 лет, станет для этого ролевой моделью", - подчеркнула Пелоси, указав, что это касается не только совместной обороны, но и вопросов денуклеаризации и изменения климата.

Помимо Пелоси, во встрече с Мун Чжэ Ином участвовали также лидер демократического большинства в Палате представителей Стени Хойер, председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Грегори Микс, глава спецкомитета по разведке нижней палаты Адам Шифф и другие.