СМИ: жители сектора Газа празднуют "победу" в противостоянии с Израилем

КАИР, 21 мая. /ТАСС/. Сотни палестинцев в секторе Газа вышли в ночь на пятницу на улицы городов, чтобы отпраздновать "победу" в длившемся с 10 мая противостоянии с израильской армией. Как сообщает палестинская радиостанция Saut Al-Aqsa , после вступления в силу в 02:00 (совпадает с мск) перемирия между Израилем и радикальными группировками прибрежного анклава в секторе начались массовые шествия и автопробеги с флагами Палестины.

"Мы построим дома, разрушенные оккупантами. Мы вернем улыбки на лица тех, кто получил ранения. Мы обещаем каждому из мучеников, что мы продолжим их путь", - обратился к участникам шествий заместитель главы политбюро контролирующего сектор движения ХАМАС Халиль аль-Хайя. "Праздничные церемонии сейчас проходят во всех городах Палестины - и на Западном берегу, и в Газе, и в Иерусалиме, потому что это наша общая победа, результат наших общих усилий", - добавил представитель движения.

"Мы смогли унизить врага и его армию, руководство которой хвасталось убийством детей и разрушением жилых строений", - убежден Абу Обейда, представитель "Бригад Иззэддина аль-Кассама" - боевого крыла ХАМАС.

Палестинцы "готовы к любым вариантам"

Между тем ранее официальный представитель ХАМАС Сами Абу Зухри подчеркнул, что палестинцы "готовы к любым вариантам" развития событий в регионе. Он добавил, что битва, которую палестинские группировки назвали "Сейф аль-Кудс" ("Меч Иерусалима"), - "лишь одна из битв на пути к освобождению Иерусалима и мечети Аль-Акса".

Один из руководителей палестинского "Исламского джихада" Халед аль-Батш, посещая семью погибшего бойца группировки, указал на то, что главной целью минувших боевых действий было "защитить мечеть Аль-Акса, Иерусалим, а также палестинцев из квартала Шейх-Джаррах [в Восточном Иерусалиме]".

По его словам, "сражения начались с успешного удара по средоточию [сотрудников] вражеских спецслужб", добавив, что "Сейф аль-Кудс" имеет стратегическое значение в борьбе палестинцев за свои права". Помимо этого, аль-Батш указал на то, что "попытки вражеской [израильской] армии уничтожить оружие [группировок] сектора Газа оказались безуспешными".

О готовности к новым сражениям в случае необходимости заявили и члены вооруженного крыла палестинского "Исламского джихада" - группировки "Сарая Аль-Кудс" ("Роты Иерусалима"). "Руки наших бойцов останутся на спусковом крючке, и последнее слово всегда будет сказано на поле боя. Если враг вернется, мы дадим отпор", - указал представитель группировки Абу Хамза.

Фейерверки и праздничные шествия

В социальных сетях в большом количестве распространяются фотографии и видеозаписи с ликующими палестинцами сектора Газа на фоне разрушенных в результате авиаударов зданий, дорог и другой инфраструктуры прибрежного анклава. Практически в каждом населенном пункте слышны звуки праздничных салютов.

Помимо этого, фейерверки, праздничные шествия и автопробеги арабов продолжаются в Иерусалиме и во многих городах и поселках на Западном берегу реки Иордан, в частности в Рамалле, Хевроне и Дженине.

"Эта ночь подобна запоздавшему [празднику разговения] Ид аль-Фитр (у тюркских народов - Ураза-байрам, в большинстве мусульманских стран в этом году отмечался с 12 мая)", - делится один из участников шествий в Иерусалиме.

В то же время в Наблусе, неподалеку от представительства Международного комитета Красного Креста десятки детей с родителями зажгли свечи в память о погибших в секторе Газа несовершеннолетних.

В свою очередь премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе, приветствуя достигнутое соглашение о прекращении огня, поблагодарил международных посредников во главе с Египтом за усилия по установлению перемирия между Израилем и радикальными движениями Газы. Вместе с тем он пообещал, что палестинские власти в ближайшее время обратятся в Международный уголовный суд, чтобы тот начал расследование "преступлений Израиля, совершенных против палестинцев <...> в секторе Газа".

Война и перемирие

В 02:00 в пятницу вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа.

Перемирия удалось достичь при активном посредничестве Египта после 11 дней обмена ракетными ударами. В четверг вечером узкий военно-политический кабинет Израиля на специальном заседании одобрил одностороннее прекращение огня. Движение ХАМАС согласилось на перемирие при посредничестве Каира.

Действующие в Газе группировки и израильская армия обменивались ударами с 10 мая. Ракетные обстрелы последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у живущих там арабских семей. За это время радикалы выпустили по территории еврейского государства свыше 4 тыс. ракет, в ответ израильские военные подвергли бомбардировкам сотни целей в анклаве.

Согласно последним данным Минздрава сектора, число погибших в Газе палестинцев достигло 232, 1 900 получили ранения. Всего жертвами конфликта на палестинских территориях с учетом Западного берега Иордана стали 260 человек. С израильской стороны погибли не менее 12 человек.

За это время в прибрежном анклаве было полностью разрушено около 1 800 единиц жилья, частично повреждены 16 800. В центре города Газа снесены до основания пять крупных жилых высоток, а по всему сектору - 74 правительственных офиса и госучреждения. На восстановление жилищного фонда и инфраструктуры потребуется не менее $350 млн.