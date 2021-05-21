Китай намерен решительно защищать госбезопасность на территории Тибета

ПЕКИН, 21 мая. /ТАСС/. Власти Китая будут принимать все возможные меры для обеспечения государственной безопасности на территории Тибетского автономного района (ТАР) и не допустят там сепаратизма в любых его проявлениях. Об этом говорится в докладе, опубликованном в пятницу Госсоветом КНР.

"Китай будет решительно защищать государственную безопасность и обеспечивать стабильность в Тибете, - подчеркивается в нем. - Мы защитим государственный суверенитет и будем решительно бороться с любыми сепаратистскими и антикитайскими силами".

Как уточняется в документе, Пекин не намерен мириться с попытками отдельных западных стран утвердить в Тибете статус находящегося в изгнании далай-ламы XIV, которого китайские власти считают "негативным фактором, препятствующим народной солидарности". "Тибет будет жестко бойкотировать такую деструктивную деятельность, <...> постоянно укреплять самосознание о единстве народов Китая", - подчеркивается в докладе.

Госсовет КНР регулярно публикует доклады, посвященные социально-экономическим проблемам ТАР. В этом году документ вышел под заголовком "Мирное освобождение и процветающее развитие Тибета".