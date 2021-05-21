Китай намерен предоставить экстренную гуманитарную помощь Палестине

ПЕКИН, 21 мая. /ТАСС/. Китайское правительство предоставит Палестине экстренную гуманитарную помощь для преодоления кризисной ситуации, возникшей в результате конфликта с Израилем. Об этом сообщило в пятницу Государственное управление по развитию международного сотрудничества КНР.

"В связи с возникновением кризисной ситуации для оказания поддержки властям и народу Палестины по ее преодолению <...> китайское правительство предоставит Палестине экстренную гуманитарную помощь", - заявил официальный представитель ведомства Тянь Линь.

Как уточняется в распространенном заявлении, 20 мая правительство КНР создало специальный механизм для оказания помощи палестинской стороне. "Мы окажем поддержку в предоставлении медицинских услуг раненым и в размещении тех, кто остался без крыши над головой. Палестина испытывает в этом крайнюю необходимость", - уточняется в нем.

Режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа вступил в силу в пятницу в 02:00 по палестинскому и израильскому времени (совпадает с московским).

Действующие в Газе группировки и израильская армия обменивались ударами с 10 мая. Ракетные обстрелы последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у живущих там арабских семей. Согласно последним данным Минздрава сектора, число погибших в Газе палестинцев достигло 232, 1 900 человек получили ранения. С израильской стороны погибли не менее 12 человек.