Климатические акции протеста прошли в 45 городах Австралии

СИДНЕЙ, 21 мая. /ТАСС/. Несколько тысяч студентов и школьников вышли в пятницу к зданию городской мэрии в Сиднее, протестуя против бездействия правительства в борьбе с климатическими изменениями и поддержки властями новых проектов добычи ископаемого топлива.

"Климатический кризис усугубляется, лесные пожары и наводнения опустошают страну и уносят жизни людей, но австралийское правительство поддерживает проекты по расширению добычи ископаемого топлива. Богатые продолжают получать прибыль, разрушая нашу планету и заставляют нас платить за это. Не принимать меры [для борьбы с изменением климата] - это попытка отрицать происходящее, но мы намерены бороться за немедленные действия в интересах людей [всего мира]", - рассказала ТАСС Хлоя Рафферти из природоохранной организации Uni Students for Climate Justice ("Студенты за климатическую справедливость").

Организаторы акции также отметили, что призывают власти Австралии признать климатическую ситуацию в стране кризисом и начать борьбу с ним. "Правительство [Скотта] Моррисона (премьер-министр Австралии - прим. ТАСС) могло бы защищать нашу экологию и создавать тысячи новых рабочих мест, развивая сектор возобновляемых источников энергии. Вместо этого они помогают транснациональным газовым компаниям получать и приумножать прибыль. Сегодня мы протестуем, чтобы сказать правительству, что если они заботятся о нашем будущем, то должны прекратить тратить деньги на [добычу] газа", - сообщили в молодежной природоохранной организации School Strike 4 Climate ("Школьная забастовка за климат").

Акции протестов, проходившие в пятницу в 45 городах Австралии, стали реакцией на объявленный накануне новый проект строительства крупной газовой электростанции в поселке Курри-курри, расположенном в 150 км к северу от Сиднея. Станция стоимостью более 600 млн австралийских долларов ($465,3 млн), по мнению властей, должна восполнить потери мощностей в энергетической системе восточного побережья страны после остановки угольных электростанций, снабжающих сегодня ряд крупных городов региона.

Протестующие требовали от правительства срочной остановки всех угольных, нефтяных и газовых проектов, перехода на возобновляемые источники энергии к 2030 году и прекращения добычи и экспорта ископаемого топлива. Акцию поддержала австралийская "Партия Зеленых", лидеры общин коренных народов континента, а также более 150 австралийских предприятий и организаций.

По подсчетам организаторов, к акции в Сиднее, несмотря на дождливую погоду, установившуюся в мегаполисе, присоединились не менее 5 тыс. жителей города, прошедших маршем по его центральным улицам.