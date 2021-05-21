Израиль открыл дороги по периметру сектора Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 мая. /ТАСС/. Власти Израиля распорядились снять ограничения на передвижение по автодорогам по периметру сектора Газа в связи с договоренностью о прекращении огня с ХАМАС. Об этом в пятницу сообщила телерадиокорпорация Kan .

По ее данным, с утра автотрассы между населенными пунктами, расположенными по периметру границы с сектором Газа, начали открываться для движения в обе стороны. Полиция запрещала передвижения по этим трассам в связи с тем, что радикалы из Газы могли обстреливать проезжающие машины противотанковыми управляемыми снарядами.

Как сообщает газета The Jerusalem Post, официальный представитель израильской армии бригадный генерал Хидай Зильберман отметил, что с двух часов ночи, когда вступил в силу режим прекращения огня, по Израилю не было выпущено ни одной ракеты. Армия, по его словам в ближайшее время проведет анализ обстановки и решит, нужно ли снимать остальные ограничения в стране, введенные из-за ракетных обстрелов. Генерал также указал, что большая часть армейских подразделений, передислоцированных к границе с Газой, пока еще находится там.

В 02:00 в пятницу вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа. Перемирия удалось достичь при активном посредничестве Египта после 11 дней обмена ракетными ударами. В четверг вечером кабинет безопасности Израиля на специальном заседании одобрил одностороннее прекращение огня. Движение ХАМАС согласилось на перемирие при посредничестве Каира.