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Палестино-израильский конфликт

Глава Еврокомиссии приветствует перемирие между Израилем и ХАМАС

Урсула фон дер Ляйен призвала обе стороны конфликта стабилизировать ситуацию в долгосрочной перспективе

БРЮССЕЛЬ, 21 мая. /ТАСС/. Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен приветствует режим прекращения огня между Израилем и движением ХАМАС. Об этом она написала в пятницу в Twitter.

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"Я приветствую прекращение огня, которое вступило в силу сегодня в 2 часа ночи между Израилем и ХАМАС. Я призываю обе стороны консолидировать его и стабилизировать ситуацию в долгосрочной перспективе. Только политическое решение обеспечит прочный мир и безопасность для всех", - отметила она.

Режим прекращения огня вступил в силу в пятницу в 02:00 по палестинскому и израильскому времени (совпадает с московским) между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа.

Действующие в Газе группировки и израильская армия обменивались ударами с 10 мая. Ракетные обстрелы последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у живущих там арабских семей. За это время радикалы выпустили по территории еврейского государства свыше 4 тыс. ракет, в ответ израильские военные подвергли бомбардировкам сотни целей в анклаве. Согласно последним данным Минздрава сектора, число погибших в Газе палестинцев достигло 232, 1 900 получили ранения. Всего жертвами конфликта на палестинских территориях с учетом Западного берега Иордана стали 260 человек. С израильской стороны погибли не менее 12 человек.

Теги
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильФон дер Ляйен, Урсула
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