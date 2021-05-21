В ООН порекомендовали проводить переписи населения дистанционно

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Статистический отдел ООН рекомендовал проводить дистанционно переписи населения, которые из-за пандемии коронавируса пройдут в ряде стран в 2021 году. Рекомендации были озвучены на экспертной конференции Европейской экономической комиссии ООН по вопросам проведения переписей населения в условиях пандемии, сообщили в пятницу ТАСС в медиаофисе Всероссийской переписи населения.

"Главная рекомендация - делать акцент на дистанционных технологиях и поощрять самостоятельную перепись. Эти меры позволят сократить прямые контакты переписчиков с респондентами", - говорится в сообщении, предоставленном медиаофисом.

В частности, речь идет о заполнении электронных или бумажных переписных листов без участия посредников, а также сборе данных в формате телефонных интервью. Помимо прочего, рекомендуется сократить число вопросов и размеры переписных листов, для того чтобы времени на их заполнение уходило меньше.

В России, где основной этап переписи пройдет в октябре 2021 года, население сможет переписаться самостоятельно на портале госуслуг. Параллельно с онлайн-переписью в России также пройдет очный опрос населения переписчиками. Каждый из них будет иметь при себе планшет с электронными переписными листами.

"Перепись населения должна проходить в удобном формате для всех жителей России. Хотя, по данным исследования компании Ipsos Comcon, 52% опрошенных интересна возможность интернет-переписи, интересы оставшейся части аудитории, которая рассчитывает на интервью с переписчиками, ущемлять нельзя. Задача переписи - охватить всех жителей страны", - сообщила ТАСС заместитель начальника управления статистики населения и здравоохранения Росстата Галина Шевердова.

Как перепишут население другие страны

Из-за пандемии коронавируса 75% стран перенесли национальные переписи населения, запланированные в 2020 году, на 2021-й и последующие годы и изменили их формат. На Мальте дополнительной особенностью предстоящей переписи станет, например, использование геокодирования - преобразования адресов в географические координаты, сообщил представитель статуправления Мальты Сильван Заммит в ходе конференции ООН. По его словам, такой подход позволит провести первую в истории геопространственную перепись.

Полностью с использованием интерактивной формы проводится перепись в этом году в Польше. Там граждане страны смогут позвонить на горячую линию и ответить на вопросы переписчика, рассказал польский эксперт Януш Дыгашевич.

Ранее президент России Владимир Путин поддержал предложение о переносе сроков Всероссийской переписи населения на октябрь 2021 года. В ближайшее время будет подготовлен проект постановления правительства РФ, регламентирующий все вопросы ее проведения.