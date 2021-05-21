Монголия пригласила представителей ЕС наблюдать за президентскими выборами

УЛАН-БАТОР, 21 мая. /ТАСС/. Председатель Генеральной избирательной комиссии (ГИК) Монголии Пурвээгийн Дэлгэрнаран пригласил для наблюдения за национальными президентскими выборами представителей стран Евросоюза. Об этом сообщило в пятницу агентство Montsame.

По его данным, глава ГИК в режиме онлайн провел встречу, в которой приняли участие послы нескольких государств - членов ЕС, а именно Венгрии, Греции, Люксембурга, Португалии, Румынии, Финляндии, Франции, Германии и Чехии.

Пурвээгийн Дэлгэрнаран поблагодарил иностранных дипломатов за внимание ко всеобщему голосованию за кандидатов на пост главы государства в Монголии и проинформировал их о четком соблюдении закона о президентских выборах. Он уточнил, что подготовка к ним идет в соответствии с намеченным графиком.

Председатель избиркома, как отмечается, также пригласил наблюдать за выборами отдельные международные организации. В ходе встречи с европейскими послами Дэлгэрнаран ответил на интересующие дипломатов вопросы, касающиеся регистрации кандидатов и избирателей, мер по обеспечению безопасной работы избирательных участков.

Как информировало Montsame, в качестве наблюдателя на выборы был приглашен и посол США в Улан-Баторе Майкл Клечески.

Всеобщее голосование на очередных президентских выборах в Монголии пройдет 9 июня. Процесс выдвижения кандидатур на пост главы государства начался за 40 суток до этой даты и завершился 2 мая. Занять высшую руководящую должность имеют право граждане не моложе 50 лет, являющиеся уроженцами страны и в течение как минимум пяти лет постоянно проживающие на ее территории.