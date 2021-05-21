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Катастрофа Boeing-737 под Тегераном

Суд в Канаде назвал терроризмом причину катастрофы украинского самолета в Иране

Как передает телеканал Global News, такое решение позволит семьям жертв трагедии требовать компенсацию от Тегерана
На месте крушения самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране, 8 января 2020 года EPA-EFE/ABEDIN TAHERKENAREH
Описание
На месте крушения самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране, 8 января 2020 года
© EPA-EFE/ABEDIN TAHERKENAREH

ОТТАВА, 21 мая. /ТАСС/. Суд в канадской провинции Онтарио назвал действия Ирана, которые привели к крушению самолета компании "Международные авиалинии Украины" вблизи Тегерана в январе 2020 года, намеренным террористическим актом. Как поясняет в четверг телеканал Global News, такое решение позволит семьям жертв трагедии требовать компенсацию от иранской стороны.

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"Истцы смогли доказать, что крушение самолета из-за действий ответчиков представляло собой теракт и классифицируется как террористическая деятельность", - приводит телеканал слова судьи.

Решение суда основано на заключении двух экспертов, один из которых посчитал, что силы Корпуса стражей исламской революции "знали, что самолет выполнял гражданский рейс, и намеренно сбили его".

Истцами в этом гражданском процессе выступили семьи четырех погибших в катастрофе, ответчиками были названы Иран, Корпус стражей исламской революции, вооруженные силы страны и ее духовный лидер Али Хаменеи. Иранская сторона в процессе не участвовала, решение суда было оглашено заочно.

Телеканал поясняет, что обычно иностранные государства пользуются судебным иммунитетом, но в данном случае была задействована норма о защите жертв терроризма, которая не подразумевает подобных исключений.

Теги
УкраинаКанадаИранХаменеи, АлиКатастрофа Boeing-737 под Тегераном
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