МВД Белоруссии может включить бело-красно-белый флаг в список нацистской символики

МИНСК, 21 мая. /ТАСС/. Главное управление по борьбе с оргпреступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД Белоруссии считает необходимым отнести используемый противниками властей бело-красно-белый флаг к нацистской символике. Об этом заявил заместитель начальника ГУБОПиК Михаил Бедункевич в интервью изданию " СБ. Беларусь сегодня ", опубликованном в пятницу.

"Как потомки людей, воевавших и отдавших жизни за Победу, мы не можем просто так, равнодушно, взирать на символику предателей. Поэтому в ближайшее время будем выступать с инициативой по включению в список нацистской символики бчб-флага (белорусское название - прим. ТАСС), использовавшегося всеми коллаборационистскими организациями на территории БССР в годы оккупации", - отметил представитель МВД,

При этом Бедункевич признал, что есть случаи, в которых флаг может быть использован, и такие моменты оговорены законом: в фильмах, театральных постановках, в архивной, музейной работе. "Но попытки ходить по улицам с бчб-флагами будут очень жестко пресекаться", - сказал замначальника ГУБОПик МВД Белоруссии.

Ранее группа белорусских граждан обратилась в Генеральную прокуратуру с предложением запретить бело-красно-белые флаги, которые оппозиция использует во время акций протеста. Президент республики Александр Лукашенко ранее заявил, что в годы Великой Отечественной войны под бело-красно-белыми флагами пособниками нацистов осуществлялся геноцид белорусского народа.

В Генпрокуратуре пояснили, что новая редакция закона "О противодействии экстремизму" в Белоруссии не предусматривает прямого запрета протестной символики, в том числе бело-красно-белой, а решение о ее отнесении к числу экстремистской сможет принять только суд.