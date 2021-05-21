Перемирие между Израилем и Палестиной. Главное

После 11 дней обмена ударами Израиль и палестинские группировки в секторе Газа договорились о перемирии. Важную роль в переговорах сыграл Египет, взявший на себя миссию посредника. Режим прекращения огня вступил в силу в пятницу, 21 мая, в 02:00. Рассказываем главное, что известно о приостановке конфликта.
- Стороны прекратили огонь без предварительных условий
Кабинет безопасности Израиля единогласно принял египетскую мирную инициативу, приостановив операцию "Стражи стены", которую Армия обороны Израиля проводила с 10 мая. Движение ХАМАС также согласилось на перемирие при посредничестве Каира. Как сообщило израильское госрадио Kan со ссылкой на представителей властей, прекращение огня не подразумевает никаких условий, в том числе по Иерусалиму, и любые заявления о наличии условий являются ложными.
Интенсивный обмен ракетными ударами между сторонами продолжался до последнего момента. Даже за 12 минут до перемирия радикалы обстреливали южные районы Израиля.
- Соблюдение перемирия контролирует Египет
По информации египетского телевидения, президент страны Абдель Фаттах ас-Сиси поручил направить две делегации в Палестину и Израиль для контроля за соблюдением перемирия. Как пояснил ТАСС официальный источник в Каире, одна группа прибыла в Рамаллу, а вторая в срочном порядке собиралась выдвинуться в Тель-Авив.
Египетские представители должны следить за выполнением договоренностей, а также за согласованием последующих мер, которые позволят поддерживать стабильность ситуации на постоянной основе.
- В секторе Газа объявили о победе
Жители городов анклава вышли ночью на улицы, чтобы отпраздновать "победу". Местные СМИ сообщали, что в секторе начались массовые шествия и автопробеги с флагами. "Мы смогли унизить врага и его армию, руководство которой хвасталось убийством детей и разрушением жилых строений", — заявил Абу Обейда, представитель "Бригад Иззэддина аль-Кассама" — боевого крыла ХАМАС.
"Мы построим дома, разрушенные оккупантами. Мы вернем улыбки на лица тех, кто получил ранения. Мы обещаем каждому из мучеников, что мы продолжим их путь", — обратился к участникам шествий заместитель главы политбюро движения ХАМАС Халиль аль-Хайя.
- Израильская пресса пишет о "серьезном ударе" по боевикам
За 11 дней операции силы Израиля ликвидировали 225 бойцов группировок ХАМАС и "Исламский джихад", в том числе 25 командиров, уничтожили более 100 км тоннелей, "сотни" ракетных установок, "десятки" объектов, которые использовались боевиками, а также не менее 20 административных и финансовых учреждений. ВС Израиля отразили "семь нападений при помощи беспилотников и две атаки с моря", а системы ПВО "Железный купол" перехватили около 90% выпущенных радикалами ракет.
Согласно последним данным Минздрава сектора, общее число жертв в анклаве достигло 243, в том числе 66 детей и 39 женщин. Число пострадавших составляет 1 910. С израильской стороны погибли не менее 12 человек (девять израильтян и трое иностранных рабочих).
- Армия Израиля остается на своих позициях
Как сообщил в своем Twitter глава Минобороны страны Бени Ганц, "силы безопасности по-прежнему сохраняют готовность защищать граждан, а армия остается на позициях". "Реальность на местах будет определяющим фактором для вопроса о продолжении операций".
Как сообщает газета The Jerusalem Post, официальный представитель израильской армии бригадный генерал Хидай Зильберман отметил, что с двух часов ночи, когда вступил в силу режим прекращения огня, по Израилю не было выпущено ни одной ракеты.
- Палестинцы также готовы к обороне
Официальный представитель ХАМАС Сами Абу Зухри подчеркнул, что палестинцы "готовы к любым вариантам" развития событий в регионе. О готовности к новым сражениям в случае необходимости заявили и члены вооруженного крыла палестинского "Исламского джихада" — группировки "Сарая Аль-Кудс" ("Роты Иерусалима"). "Руки наших бойцов останутся на спусковом крючке, и последнее слово всегда будет сказано на поле боя. Если враг вернется, мы дадим отпор", — указал представитель группировки Абу Хамза.
- Президент США Джо Байден выступил со специальным заявлением
Глава государства сообщил, что за последние дни множество раз лично разговаривал с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, а также президентом Палестины Махмудом Аббасом. Кроме того, он поблагодарил президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси и других египетских официальных лиц, "которые сыграли ключевую роль в этих дипломатических усилиях". "Я также ценю вклад других действующих лиц в регионе, которые работали над тем, чтобы положить конец боевым действиям", — добавил глава Белого дома.
Перемирие также приветствовали и другие представители мирового сообщества.