Перемирие между Израилем и Палестиной. Главное

После 11 дней обмена ударами Израиль и палестинские группировки в секторе Газа договорились о перемирии. Важную роль в переговорах сыграл Египет, взявший на себя миссию посредника. Режим прекращения огня вступил в силу в пятницу, 21 мая, в 02:00. Рассказываем главное, что известно о приостановке конфликта.

Стороны прекратили огонь без предварительных условий

Кабинет безопасности Израиля единогласно принял египетскую мирную инициативу, приостановив операцию "Стражи стены", которую Армия обороны Израиля проводила с 10 мая. Движение ХАМАС также согласилось на перемирие при посредничестве Каира. Как сообщило израильское госрадио Kan со ссылкой на представителей властей, прекращение огня не подразумевает никаких условий, в том числе по Иерусалиму, и любые заявления о наличии условий являются ложными.

Интенсивный обмен ракетными ударами между сторонами продолжался до последнего момента. Даже за 12 минут до перемирия радикалы обстреливали южные районы Израиля.

Соблюдение перемирия контролирует Египет

По информации египетского телевидения, президент страны Абдель Фаттах ас-Сиси поручил направить две делегации в Палестину и Израиль для контроля за соблюдением перемирия. Как пояснил ТАСС официальный источник в Каире, одна группа прибыла в Рамаллу, а вторая в срочном порядке собиралась выдвинуться в Тель-Авив.

Египетские представители должны следить за выполнением договоренностей, а также за согласованием последующих мер, которые позволят поддерживать стабильность ситуации на постоянной основе.

В секторе Газа объявили о победе

Жители городов анклава вышли ночью на улицы, чтобы отпраздновать "победу". Местные СМИ сообщали, что в секторе начались массовые шествия и автопробеги с флагами. "Мы смогли унизить врага и его армию, руководство которой хвасталось убийством детей и разрушением жилых строений", — заявил Абу Обейда, представитель "Бригад Иззэддина аль-Кассама" — боевого крыла ХАМАС.

"Мы построим дома, разрушенные оккупантами. Мы вернем улыбки на лица тех, кто получил ранения. Мы обещаем каждому из мучеников, что мы продолжим их путь", — обратился к участникам шествий заместитель главы политбюро движения ХАМАС Халиль аль-Хайя.

Израильская пресса пишет о "серьезном ударе" по боевикам

За 11 дней операции силы Израиля ликвидировали 225 бойцов группировок ХАМАС и "Исламский джихад", в том числе 25 командиров, уничтожили более 100 км тоннелей, "сотни" ракетных установок, "десятки" объектов, которые использовались боевиками, а также не менее 20 административных и финансовых учреждений. ВС Израиля отразили "семь нападений при помощи беспилотников и две атаки с моря", а системы ПВО "Железный купол" перехватили около 90% выпущенных радикалами ракет.

Согласно последним данным Минздрава сектора, общее число жертв в анклаве достигло 243, в том числе 66 детей и 39 женщин. Число пострадавших составляет 1 910. С израильской стороны погибли не менее 12 человек (девять израильтян и трое иностранных рабочих).

Армия Израиля остается на своих позициях

Как сообщил в своем Twitter глава Минобороны страны Бени Ганц, "силы безопасности по-прежнему сохраняют готовность защищать граждан, а армия остается на позициях". "Реальность на местах будет определяющим фактором для вопроса о продолжении операций".

Как сообщает газета The Jerusalem Post, официальный представитель израильской армии бригадный генерал Хидай Зильберман отметил, что с двух часов ночи, когда вступил в силу режим прекращения огня, по Израилю не было выпущено ни одной ракеты.

Палестинцы также готовы к обороне

Официальный представитель ХАМАС Сами Абу Зухри подчеркнул, что палестинцы "готовы к любым вариантам" развития событий в регионе. О готовности к новым сражениям в случае необходимости заявили и члены вооруженного крыла палестинского "Исламского джихада" — группировки "Сарая Аль-Кудс" ("Роты Иерусалима"). "Руки наших бойцов останутся на спусковом крючке, и последнее слово всегда будет сказано на поле боя. Если враг вернется, мы дадим отпор", — указал представитель группировки Абу Хамза.

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Глава государства сообщил, что за последние дни множество раз лично разговаривал с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, а также президентом Палестины Махмудом Аббасом. Кроме того, он поблагодарил президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси и других египетских официальных лиц, "которые сыграли ключевую роль в этих дипломатических усилиях". "Я также ценю вклад других действующих лиц в регионе, которые работали над тем, чтобы положить конец боевым действиям", — добавил глава Белого дома.

Перемирие также приветствовали и другие представители мирового сообщества.