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Пандемия COVID-19

В Таиланде продлили режим ЧП из-за коронавируса до 31 июля

Инициатива была одобрена, чтобы сдержать дальнейшее распространение инфекции

БАНГКОК, 21 мая. /ТАСС/. Центр по борьбе с коронавирусом в Таиланде решил продлить режим чрезвычайного положения (ЧП), введенный в стране из-за пандемии коронавируса, еще на два месяца - до 31 июля. Об этом в пятницу сообщил заместитель пресс-секретаря министерства иностранных дел королевства Натапану Нопакун.

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"На заседании центра по борьбе с коронавирусом в королевстве было принято решение о продлении режима ЧП до 31 июля, - сказал он. - Данная инициатива была одобрена, чтобы сдержать дальнейшее распространение инфекции". Ограничение, которое первоначально было введено 26 марта 2020 года, продлевается в 12-й раз.

В Таиланде первый случай заражения коронавирусом был выявлен 13 января 2020 года. На данный момент общее число заразившихся в королевстве превысило 123 тыс., вылечились более 79,5 тыс. человек, умерли 735 пациентов. С 28 февраля в стране началась вакцинация препаратом производства китайской компании Sinovac.

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