Тихановская посетит в июне Чехию по приглашению спикера Сената республики

ПРАГА, 21 мая. /ТАСС/. Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в июне посетит Прагу по приглашению председателя Сената (верхней палаты) парламента Чехии Милоша Выстрчила. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в верхней палате высшего законодательного органа республики.

"Лидер демократической белорусской оппозиции Светлана Тихановская по приглашению спикера Сената господина Милоша Выстрчила с 7 по 10 июня посетит Прагу", - отметили в Сенате.

Тихановская в качестве почетного гостя выступит перед членами верхней палаты парламента. Ее выступление в Сенате запланировано на 9 июня. Кроме председателя Сената, она встретится с другими представителями чешского руководства и политическими деятелями республики.

В Белоруссии 9 августа прошлого года состоялись президентские выборы, на которых, согласно официальным данным ЦИК, победу одержал Александр Лукашенко, получивший 80,10% голосов. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, не признавшая результаты волеизъявления граждан и покинувшая страну. После подведения итогов голосования в республике начались массовые акции протеста.