США выделили Грузии грант в $67 млн на развитие страны

ТБИЛИСИ, 21 мая. /ТАСС/. Агентство по международному развитию США (USAID) выделило Грузии грант в размере $67 млн с возможным последующим его увеличением до $330 млн для развития целого ряда направлений в республике. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе грузинского правительства.

"Сегодня мы подписываем очень важное грантовое соглашение с нашим стратегическим партнером Соединенными Штатами Америки. Целью соглашения для содействия устойчивого развития Грузии являются создание высокооплачиваемых и качественных рабочих мест, усиление подотчетности правления и укрепление демократических достижений", - сказал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на церемонии подписания договора о выделении этих средств.

По словам премьера, деньги будут потрачены на развитие экономики, свободного рынка, укрепление "западной ориентации развития страны", а также на сельское хозяйство, урегулирование конфликтов, укрепление верховенства закона, обеспечение прав человека, совершенствование демократии, базовое образование, социальные услуги и охрану окружающей среды.

Как отметил Гарибашвили, за годы сотрудничества USAID оказало помощь Грузии в размере $1,8 млрд и осуществило 335 программ в сферах сельского хозяйства, энергетики, инфраструктуры, охраны окружающей среды, образования и здравоохранения. На сегодня под эгидой USAID в республике осуществляются 35 проектов на сумму 260 млн долларов.

Грузия и США сотрудничают с 1992 года в сферах политики, экономики, торговли, а с конца 1990-х годов - в области обороны и безопасности. В январе 2009 года в Вашингтоне была оформлена Хартия стратегического партнерства двух стран, предусматривающая сотрудничество в сферах безопасности, обороны, торговли, экономики, культуры, а также в гуманитарной области.