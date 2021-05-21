Рада приняла проект закона об антикоррупционном бюро

КИЕВ, 21 мая. /ТАСС/. Верховная рада Украины приняла проект закона о Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ), которым предлагается передать кабмину полномочия увольнять и назначать его директора. За данный проект документа в пятницу проголосовали 288 депутатов при 226 необходимых.

Кандидатов на должность директора НАБУ отберет конкурсная комиссия из трех членов, которых назначит правительство по своему усмотрению, и трех членов, которых кабмин назначит по представлению международных партнеров.

Согласно законопроекту, Артем Сытник продолжит исполнять полномочия директора до избрания его преемника. Сама процедура избрания заработает с момент вступления закона в силу.

На урегулировании вопроса с антикоррупционными органами Украины настаивали западные партнеры, это было важно в контексте сотрудничества Киева с международными организациями, в том числе Международным валютным фондом. Кроме того, на принятии такого законопроекта настаивал президент Украины Владимир Зеленский, заявляя, что он важен для разрешения конституционного кризиса в стране, сложившегося после того, как осенью Конституционный суд Украины признал не соответствующим основному закону страны статьи закона о бюро.