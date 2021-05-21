Медведчук заявил, что мера пресечения в отношении него подлежит отмене

КИЕВ, 21 мая. /ТАСС/. Глава политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктор Медведчук заявил, что следствие не предоставило каких-либо доказательств его вины, а избранная ранее ему мера пресечения в виде домашнего ареста подлежит отмене. Об этом он сказал журналистам в пятницу перед заседанием Киевского апелляционного суда, где будет рассматриваться жалоба на избранную ему меру пресечения.

"Я знаю, что ничего нового нет. Доказательства, которые были предметом материалов подозрения, предметом обоснования представления органов следствия в отношении избрания мне меры пресечения, они остались прежними, так называемыми, на мой взгляд, недопустимыми, и которые не говорят об объективности и справедливости", - сказал он, отвечая на вопрос о том, какого решения суда он ожидает. Медведчук подчеркнул, что считает избранную ему меру пресечения незаконной и подлежащей отмене.

У здания суда, где сегодня будет рассматриваться апелляция, в поддержку Медведчука собрались несколько десятков граждан, в том числе представители организации "Патриоты - За жизнь". По информации СМИ, сюда также планировали прийти представители националистических организаций. У здания суда усилены меры правопорядка, дежурят наряды силовиков.

11 мая правоохранительные органы Украины провели обыски в доме Медведчука и в офисе ОПЗЖ. Позже ему предъявили обвинения по статьям "Государственная измена" и "Нарушение законов и обычаев войны". 13 мая суд отправил Медведчука под домашний арест до 9 июля. Политик заявил тогда, что исполнит решение суда, хотя и не согласен с ним, поскольку считает обвинения политически мотивированными и бездоказательными.