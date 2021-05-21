Папа Римский Франциск приветствовал перемирие между Израилем и Палестиной

ВАТИКАН, 21 мая. /ТАСС/. Папа Римский Франциск приветствует прекращение огня на Святой земле и надеется на дальнейший диалог сторон и мир. Об этом понтифик заявил в ходе встречи с новыми послами ряда стран при Святом престоле, сообщает в пятницу служба печати Ватикана.

"Постоянно думаю о том, что в последние дни происходило на Святой земле. Благодарю Бога за решение прекратить столкновения и надеюсь на прекращение диалога и установление мира", - сказал понтифик. Он указал, что Святой престол через свою дипломатическую сеть и международную деятельность "поддерживает любые усилия для построения мира, где человеческая жизнь была бы в центре".

Франциск также констатировал, что пандемия дала понять, "что мировое общество переживает тяжелый момент, если не неспособность решать общие проблемы", такие как миграционный кризис, климатические изменения и гуманитарные трагедии. "Это - не простые политические или экономические проблемы, это - вопросы правосудия и справедливости, это касается нашего морального долга и вопроса, каким мы оставим мир нашим потомкам", - добавил Папа Римский.

Режим прекращения огня вступил в силу в пятницу в 02:00 по палестинскому и израильскому времени (совпадает с московским) между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа. Действующие в Газе группировки и израильская армия обменивались ударами с 10 мая. Ракетные обстрелы последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у живущих там арабских семей. За это время радикалы выпустили по территории еврейского государства свыше 4 тыс. ракет, в ответ израильские военные подвергли бомбардировкам сотни целей в анклаве. Согласно последним данным Минздрава сектора, число погибших в Газе палестинцев достигло 232, 1 900 получили ранения. С израильской стороны погибли не менее 12 человек.

На прошлой неделе Франциск принял на частной аудиенции министра иностранных дел Ирана Джавада Зарифа, а также провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Главным посредником в достижении нынешнего перемирия называют Египет.